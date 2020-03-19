Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до начала мая

Южноамериканская конфедерация футбола приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года. До этого времени КОНМЕБОЛ будет следить за ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В настоящий момент в Кубке Либертадорес, в котором принимают участие лучшие клубы Южной Америки, сыграно два тура на групповом этапе. Соревнования стартовали 21 января и должны будут завершиться 21 ноября 2020 года. Однако теперь сроки окончания турнира могут быть пересмотрены.

Напомним, что победителем прошлогоднего Кубка Либертадорес стал бразильский клуб "Фламенго", переигравший в финале аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 2:1.