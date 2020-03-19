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Солдат расстрелял сослуживцев в Забайкалье 6 минут назад

19 марта 202009:22

Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО

m24.ru

Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов этапирован из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, обратно в СИЗО Читы.

"Я сегодня был у него. Мы беседовали, чувствует он себя хорошо, здоров", — рассказал адвокат солдата-срочника Равиль Тугушев на своей странице в Facebook.

25 октября 2019 года Равиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части в Забайкальском крае. В результате два офицера и шесть солдат погибли, еще двое были тяжело ранены.

Адвокаты и отец Шамсутдинова настаивают на том, что причиной трагедии стала дедовщина. В конце декабря по факту неуставных отношений в этой части было возбуждено уголовное дело. Шамсутдинов и еще несколько солдат были признаны потерпевшими. Обвинение в неуставных отношениях предъявили Руслану Мухатову, он признал свою вину. В итоге гарнизонный военный суд Читы приговорил его к условному сроку заключения и штрафу.

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