ЕЦБ запускает программу покупки активов на 750 миллиардов евро на фоне вируса

Европейский центральный банк заявил, что он запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро, чтобы ограничить экономический ущерб от коронавируса.

Новая программа получила название Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Она будет включать "все категории активов, отвечающие требованиям существующей программы покупки активов (APP)", говорится в сообщении ЕЦБ.

Программа покупки дополнительных государственных и корпоративных облигаций будет завершена только после того, как регулятор "решит, что фаза кризиса коронавируса COVID-19 закончилась, но в любом случае не раньше конца года".

В рамках PEPP ЕЦБ сможет покупать, в частности, долговые обязательства Греции, которые не были включены в прежнюю программу скупки активов.

"Совет управляющих ЕЦБ полон решимости сыграть свою роль в поддержке всех граждан еврозоны в это чрезвычайно сложное время, — заявил регулятор. — С этой целью ЕЦБ обеспечит, чтобы все секторы экономики могли воспользоваться благоприятными условиями финансирования".

"Совет управляющих сделает все необходимое в рамках своего мандата, — добавил ЕЦБ. — Совет управляющих полностью готов увеличить объем своих программ покупки активов и скорректировать их состав настолько, насколько это необходимо и на столько времени, сколько потребуется. Он изучит все возможные варианты и все непредвиденные обстоятельства, чтобы поддержать экономику".

На прошлой неделе ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и объявил о масштабном пакете стимулов для поддержки экономики на фоне коронавируса.