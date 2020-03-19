Рестораны и отели просят установить мораторий на уплату налогов и ЖКУ

Руки мыли? В московских кафе и ресторанах теперь будут тщательно следить за тем, чтобы посетители входили в зал только с чистыми ладонями. Столичные власти разослали предприятиям общепита перечень мер безопасности. Между тем, Федерация рестораторов и отельеров обратилась к правительству с просьбой поддержать индустрию.

В этом небольшом московском отеле считают убытки. Из-за угрозы коронавируса гостиница опустела буквально за несколько дней. "Как только закрыли Белоруссию, все отмены из Белоруссии пришли. Надо понимать, что мы идем гостям навстречу, делаем возвраты, потому что они также получаются заложниками ситуации стали. Мы понимаем, что меры правильные, их надо соблюдать", — говорит управляющий отеля Library Анна Боровикова.

Если придется закрываться на карантин, открыться после эпидемии уже вряд ли получится, считают рестораторы. Их постоянные клиенты сейчас заказывают еду из дома в онлайн–магазинах.

"Самое главное условие, наверное, для каждого предприятия, тем более ресторана это мораторий на уплату налогов и мораторий на уплату ЖКХ, всех этих служб", — считает управляющий ресторана "Бабель" Павел Ерофеев.

В Федерации рестораторов и отельеров России подсчитали, что индустрия теряет до 90 процентов прибыли. Участники рынка написали письмо в правительство с просьбой поддержать их бизнес. В частности, они хотят освободить отели от арендных, коммунальных и налоговых платежей на 120 дней. Кроме того, приостановить для них действие статей гражданского кодекса, предусматривающих наказание за задержку зарплат сотрудникам.

"У нас есть работники, которым нужно платить заработную плату. Они работают, кто-то снимает квартиру поближе к работе, чтобы ближе было. И все это как принцип домино – вы не заплатили одному, он не заплатил второму, третьему и так далее и все это посыпалось", — объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Между посетителями не меньше метра, а в зал пускать только тех, кто только что помыл руки" — в Минпромторге разработали и разослали по всем кафе и ресторанам рекомендациипо ведению бизнеса без риска распространения коронавируса.

"Это требования рекомендательные. В регионах те предприниматели, которые занимаются этой работой и те чиновники, которые отвечают за потребительский рынок, они попросили сделать от нас такие рекомендации. Мы их сделали. Но никто не требует сегодня посадить все рестораны на карантин", — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Некоторые рестораторы, не дожидаясь ответа от правительства, готовятся трансформировать бизнес. Например, сделать официантов курьерами и работать только на доставку приготовленной еды. Количество заведений, готовых подключиться к уже существующим сервисам доставки, каждый день увеличивается в разы.