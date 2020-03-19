Зима возвращается в европейскую часть России

В европейской части России ожидается резкое похолодание, холодный воздух гонит мощный циклон. На севере Европы погода уже испортилась. Так, на западном побережье Норвегии разыгрался настоящий шторм. Ветер разгоняется свыше 20 м/с, а местами даже достигает 30 м/с, сообщает телеканал "Россия 24".

Европейская часть России пока греется в лучах весеннего солнца. Под Самарой из-за аномального тепла реки рекордно рано освободились ото льда, хотя обычно такое происходит в середине апреля. Настоящая весна пришла в Татарстан. В садах цветут апрельские крокусы, в лесах — майские ландыши. В Казани распускаются листья на деревьях. Март еще не закончился, а в городе уже побиты пять температурных рекордов.

Природный феномен наблюдается и в Ульяновской области. Обычно в это время здесь лежат сугробы, однако в этом году дачники уже готовы собирать первый урожай с огородов.

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18 марта в зоне экстремального перегрева оказался юго-восток Европейской территории России. Во многих городах обновились рекорды максимальной температуры. Причем, прежние показатели были превышены сразу на несколько градусов. Например, в Самаре воздух прогрелся почти до плюс 12 градусов.

Однако 20 марта под влиянием циклона погода станет портиться. Над регионом появятся массивы дождевой облачности. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Прикамье — более 10 мм. Вместе с тучами вихрь принесет и более холодные воздушные массы, к вечеру на севере дожди уже могут переходить в снег.

Из-за столкновения теплого и холодного воздуха будет усиливаться ветер. Штормовая зона протянется в средних широтах Русской равнины от отрогов Урала до побережья Балтики. А самые сильные порывы свыше 20 м/с будут наблюдаться на верхней Волге.

Но это только начало арктического вторжения. Сегодня в этой зоне окажутся Поморье, Карелия и Кольский полуостров. К 20 марта похолодание охватит северо-запад России. А к выходным воздушные массы с акватории Баренцева моря заморозят даже Черноземье.

В некоторых районах это похолодание может стать самым мощным за нынешнюю весну.

Например, в Архангельске даже дневная температура не превысит минус 3 градусов. И лишь с 22 марта, когда регион окажется в области солнечного антициклона, на берега Белого моря станут возвращаться оттепели.

А в центре России сегодня еще аномально тепло. Например, в Москве после полудня около плюс 10 градусов. 20 и 21 марта осадки начнут переходить в снег, и дневная температура понизится до нуля. Из-за вторжения холодного воздуха атмосферное давление повысится, в результате облака рассеются, и показания термометров вновь станут повышаться. По предварительным прогнозам, наступающее арктическое вторжение окажется финальным в этом марте.