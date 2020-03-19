Сергей Прядкин: скорее всего, в РПЛ будет расширено трансферное окно

Ближайшее летнее трансферное окно в футбольном чемпионате России, по всей вероятности, будет расширено. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В ближайшее время создадут рабочую группу, которая займется решением данной задачи.

"У многих футболистов истекают контракты в конце мая. Схожая проблема возникла и в европейских лигах. По рекомендации Российского футбольного союза будет создана рабочая группа. Скорее всего, нас ждет расширение трансферного окна", – сообщил Прядкин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что из-за коронавируса чемпионат РПЛ был прерван до 10 апреля. В настоящий момент сыграно 22 тура из 30. Первенство России по футболу должно было завершиться 17 мая.