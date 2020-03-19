Официально: раскрыты характеристики PlayStation 5

Компания Sony официально огласила спецификации игровой консоли PlayStation следующего поколения. Приставка окажется несколько слабее Microsoft Xbox Series X, которая тоже выйдет к концу года, зато будет совместима со старыми играми.

Главные характеристики PS5 таковы: 8-ядерный процессор AMD Ryzen 3-го поколения на 7-нм микроархитектуре Zen 2 с (переменной) тактовой частотой 3,5 ГЦ, кастомная графика на базе архитектуры AMD RDNA2 с (также переменной) частотой 2,23 Гц, 16 ГБ оперативной памяти типа GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/c (против 176 ГБ/с у PS4). Об этом в ходе прямой трансляции рассказал Марк Черни, ведущий архитектор и один из главных разработчиков консоли.

По словам Черни, ускоритель PS5 способен выполнять 10,28 триллиона операций (терафлопс) в секунду, в то время как производительность PS4 не превышает 1,5 терафлопса. Кроме того, новая приставка получит высокоскоростной SSD-накопитель объемом 825 ГБ. Если у диска PS4 на загрузку 1 ГБ уходит 20 секунд, то у PS5 - всего 0,27 секунды, пишет Eurogamer. Ранее Черни заявлял, что на PS5 режим быстрого перемещения в игре Spider-Man загружается за 0,8 секунды, тогда как на PS4 на это уходит 15 сек.

Помимо этого, заявлены поддержка технологии трассировки лучей, отображение графики в 8K (при условии, что с таким разрешением совместим телевизор) и 4K на частоте 120 Гц, наличие оптического привода 4K UHD Blu-ray, объемного 3D-звука и режиме энергосбережения. Также Черни пообещал, что к моменту релиза на PS5 можно будет запускать "почти все" 100 топовых (по количеству проводимому в них времени) игр для PS4.

Правда, на бумаге будущая новинка Sony выглядит несколько слабее своего главного конкурента, Xbox Series X. Обе построены на одинаковых процессорной и графической архитектурах AMD, однако у приставки Microsoft частота процессора выше (3,8 ГГц), а графика имеет 52 вычислительных блока против 36 у PS5 и более высокий уровень производительности в 12,1 терафлопса. Но насколько сильно и будут ли вообще заметны эти отличия в играх, сказать трудно.

Выход PS5 ожидается к концу 2020 года, к старту предпраздничного сезона. Цена пока озвучена не была. Предполагают, что стоимость приставки составит не менее $470, а это может отпугнуть покупателей. Для сравнения, самая дорогая на сегодня модель - PS4 Pro - в США предлагается за $399,99.