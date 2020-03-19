Губернатор Токио: не думаю об отмене Олимпийских игр

Губернатор Токио Юрико Коикэ высказалась по поводу возможной отмены Олимпийских игр 2020 года в Японии из-за угрозы распространения коронавируса. Она также сообщила, что находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом и правительством страны.

"Сейчас еще не время, чтобы принимать какие-то решения по Олимпиаде. Все понимают, что борьба с коронавирусом стоит на первом месте. От этого зависит безопасность соревнований. Мы находится в тесном контакте с МОК и правительством Японии. Сейчас я не думаю об отмене Олимпийских игр или проведении турнира без зрителей", – цитирует губернатора Токио Reuters.

Напомним, что Олимпиада в Японии должно пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.