"Бавария" готова предложить Лерою Сане 5-летний контракт

Темнокожий хавбек футбольной сборной Германии Лерой Сане, который на клубном уровне выступает за английский "Манчестер Сити", получил весьма роскошное предложение от мюнхенской "Баварии". Немецкий суперклуб готов подписать с полузащитником контракт на 5 лет.

"Бавария" и ранее выказывала желание подписать игрока национальной сборной, однако до поры менеджеры "МанСити" не давали разрешения на переговоры, сообщает Sport Bild. Однако, контракт Сане с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года и с 1 апреля он имеет право вести переговоры с другими командами.

Инсайдеры сообщают, что на минувшей неделе спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в Мюнхене провел встречу с представителями агентства LIAN Sports, которое защищает интересы 24-летнего футболиста. При этом сообщается, что у Сане есть еще по крайней мере два предложения от топ-клубов.