Правительство РФ выступило с заявлением о мерах по защите от коронавируса

Правительство РФ опубликовало заявление о мерах борьбы с новым коронавирусом. "Сложившаяся ситуация – это вызов всему обществу", и "требует максимально слаженных действий", — отмечается в заявлении.

Российские и международные медики установили, что в подавляющем большинстве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме. Смертность от нового вируса значительно ниже, чем от предыдущих эпидемий из-за коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и Ближневосточном респираторном синдроме (36%).

Но пожилые люди чаще переносят заболевание новым вирусом с тяжелыми осложнениями.

"Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет", — отмечается в заявлении правительства.

Но в России огромный опыт борьбы с эпидемиями, есть огромные медицинские ресурсы для борьбы с инфекциями.

"Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы", — заявили в правительстве.

Власти организовали тестирование всех прибывающих в страну граждан из стран, зараженных новым вирусом, и лиц, которые контактировали с приехавшими.

Российскими тест-системами обеспечены все учреждения в регионах страны. В стране есть пополняемый запас 700 тысяч тест-систем. В России налажено производство тестов мощностью до 100 тысяч тестов в день. "Дефицита в диагностике нет", — отметили в правительстве.

Для уменьшения риска заболевания правительство рекомендует всем ограничить контакты, а при появлении симптомов заболевания – насморк, сухой кашель, температура — не покидать дом и сразу же вызвать врача. Выдача оплачиваемых больничных листов упрощена.

Власти ограничили транспортное сообщение с зарубежными странами. "При необходимости ограничительные меры будут корректироваться с учетом анализа эпидемической ситуации в зарубежных странах", — заявили в правительстве РФ.