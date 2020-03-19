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19 марта 202010:20

Нурмагомедов против Фергюсона. Бой не состоится в Нью-Йорке

sport-express.ru

Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC официально сообщила, что чемпионский поединок в легком весе между обладателем звания россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не будет проведен в Нью-Йорке. Место боя 18 апреля будет объявлено позже.

"Мероприятие не состоится в Barclays Center в Бруклине, как было объявлено ранее, — цитирует издание "Спорт-экспресс" сообщение UFC. – Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных собраний".

Организация Дэйны Уайта сообщает также, что дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств.

Ранее сам глава UFC Дана Уайт допустил, что шоу UFC 249, в рамках которого пройдет бой Нурмагомедова и Фергюсона, может быть перенесен в другой штат (предположительно, в Калифорнию) или даже состоится за пределами США. В качестве одного из возможных мест организации турнира назывался Дубай.

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