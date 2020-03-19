На Кубани суд аннулировал лицензию школы-интерната, о которой спрашивали Путина

На Кубани приостановили работу школы, о которой спрашивали Путина. Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина, которая использовала нестандартные методики преподавания.

С заявлением об отзыве лицензии в суд обратилось краевое министерство образования, которое в конце прошлого года выявило ряд нарушений в работе лицея, сообщает ГТРК "Кубань". В частности, использование лицеем зданий, находящихся за его территорией и принадлежащих физическим лицам, а также отсутствие стадиона, оборудованного по стандартам и медицинского кабинета.

Конфликт вокруг учебного заведения находится на контроле президента России Владимира Путина. Во время декабрьской пресс-конференции ему был задан вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, Президент дал поручение разобраться в ситуации.

В Арбитражном суде подтвердили, что лицензию на осуществление образовательной деятельности лицею аннулировали. Решение может быть обжаловано.