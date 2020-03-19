Хоккеист НХЛ Радулов заболел. Тест показал, что это не коронавирус

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов, у которого заподозрили коронавирус, сдал необходимый тест. Он оказался отрицательным. Ранее стало известно, что первым игроком в НХЛ, заразившимся COVID-19, оказался хоккеист "Оттавы Сенаторз". Его имя пока не сообщается.

Напомним, что генеральный менеджер "звезд" Джим Нилл заявил, что Радулову необходимо пройти тест, чтобы узнать, не заболел ли он коронавирусом. Российский хоккеист до этого пропустил два матча регулярного чемпионата из-за респираторного заболевания.

Об отрицательном тесте Радулова сообщил журналист The Athletic Шон Шапиро в Twitter. В настоящий момент чемпионат НХЛ прерван на неопределенное время из-за угрозы распространения коронавируса.