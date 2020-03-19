В России появится новый дорожный знак, предупреждающий о камерах

Сейчас те участки дорог, где установлены камеры автоматической фиксации, обозначаются соответствующими табличками. Но в МВД предлагают ввести в практику совершенно новый знак, который снимет ограничения, имеющиеся у нынешних табличек.

Указатель, который еще предстоит разработать, должен будет информировать водителей обо всех местах расположения камер - даже мобильных комплексов. Законопроект, посвященный новому знаку, предусматривает требование установки информационного указателя за 150-300 метров перед переносной камерой на загородных магистралях.

"Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения", - цитирует заявление ГИБДД издание "Коммерсант".

Табличка "Фотофиксация", которая применяется сейчас, не может согласно нормативам устанавливаться самостоятельно: ее необходимо "прикреплять" к какому-либо другому знаку. Соответственно, предупреждать водителей с ее помощью о мобильных комплексах не получается. Кроме того, табличка может вводить автомобилистов и в заблуждение - если, скажем, она размещена в паре со знаком ограничения скорости, а установленная за ней камера способна фиксировать помимо этого и другие нарушения.

Некоторые эксперты всерьез опасаются, что новые правила установки запланированного знака приведут к курьезным ситуациям. К примеру, такие знаки можно будет ставить лишь на въездах в крупные города, информируя автомобилистов о том, что в них действует система фотофиксации, а все таблички непосредственно перед камерами - полностью демонтировать.

Предположительно новый знак окажется закрепленным в нормативных актах уже с 1 апреля. Когда его начнут применять на деле, пока не известно.