Карантин в Европе привел к коллапсу интернет-сетей

Карантин и самоизоляция миллионов европейцев ударили по телекоммуникациям. Брюссель уже обратился к потоковым сервисам, таким как Netflix и YouTube ограничить объемы своих услуг: сеть не выдерживает такой нагрузки.

До недавнего времени телеком-компании были настроены достаточно оптимистично, утверждая, что их инфраструктура выдержит повышенную нагрузку, отмечает Financial Times. Однако оказалось, что миллионы пользователей, не только работающих из дома (а это зачастую предполагает и видео-конференции в том числе), но и пользующихся потоковыми сервисами, играющим в онлайн-игры, в общем, потребляющим безумные объемы траффика, все-таки перегрузили сети ШПД.

Тьерри Бретон, один из еврокомиссаров, отвечающих за цифровую политику, заявил, что потоковые платформы и телекоммуникационные компании несут “совместную ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования Интернета” во время кризиса.

Понятно, что меньше фильмов и программ потоковые сервисы поставлять не будут. Однако есть и другой вариант: снизить вес контента. Власти ЕС предложили крупнейшим платформам по крайней мере снизить качество предлагаемой продукции, снизив планку с высокой четкости до стандартной. Кроме того, Брюссель призвал пользователей ответственнее подходить к вопросу потребления контента.

Правоту Брюсселя признают и техногиганты. Так глава Facebook Марк Цукерберг отметил, что компания уже фиксирует “всплеск” активности по ряду направлений и продуктов. В частности, объем переписки в WhatsApp и Messenger вырос вдвое. Он отметил, что обрушившийся на соцсеть и ее продукты трафик значительно превышает пиковые значения новогодних каникул. Ситуация усугубляется тем, что нынешняя ситуация продлится гораздо дольше.

По идее, компании не обязаны идти навстречу Брюсселю. Законы ЕС о сетевом нейтралитете запрещают любое ограничение развлекательных услуг, будь то Netflix или игровой портал Twitch. Однако ряд руководителей телекоммуникационных компаний со всего континента уже поддержали идею сотрудничества с властями. Ведь если сети все-таки рухнут, они останутся без клиентов вообще. Так что лучше уж поступиться малым.