Трамп подписал закон о помощи пострадавшим от коронавируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой помощи пострадавшим от вспышки коронавируса COVID-19 на сумму 100 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Сенатом, предусматривает расширенное страхование от безработицы и гарантирует, что предприятия, имеющие менее 500 сотрудников, предложат своим работникам две недели оплачиваемого отпуска по болезни. Закон также увеличивает финансирование программ продовольственной помощи и гарантирует бесплатное тестирование на коронавирус.

Сенат подавляющим большинством голосов (90 против 8) одобрил законопроект, хотя некоторые республиканцы выступали против него, утверждая, что он может нанести вред малому бизнесу.

Конгресс и Белый дом стремятся принять еще один, более масштабный пакет стимулирующих мер для поддержки экономики. Однако республиканцы и демократы имеют разные взгляды на то, что должен содержать план.

Назвав себя "президентом военного времени", борющимся с невидимым врагом, Трамп в среду также задействовал редко используемые чрезвычайные полномочия для организации важнейших медицинских поставок.

Трамп написал в Twitter, что он воспользовался законом об оборонном производстве (Defense Production Act). Это дает правительству больше полномочий и возможностей для борьбы с нехваткой масок и других медицинских товаров.

Американский президент отметил, что власти задействуют эти полномочия только "в худшем случае в будущем". "Надеюсь, в этом не будет необходимости", — добавил он.

Ранее Трамп санкционировал отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 миллиардов долларов в связи с распространением COVID-19.