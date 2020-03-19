COVID-19: ежегодная арктическая экспедиция "Барнео" отменена

Ежегодная арктическая экспедиция "Барнео" в этом году отменена из-за коронавируса. Норвежские власти в связи с угрозой распространения коронавируса закрыли перелеты на Лонгйир до середины апреля.

Планируется перенос экспедиции на следующий год Однако, сообщает ГТРК "Мурман", в прошлом году "Барнео" тоже была отменена, но из-за проблем с авиаперевозчиком.

Напомним, Барнео — это комплексная высокоширотная арктическая экспедиция, ежегодно организуемая Экспедиционным центром Русского географического общества. Еще ее называют дрейфующий ледовый лагерь, так как база располагается в непосредственной близости от Северного полюса.

База создаётся с 2000 года каждый год на месяц-полтора, как правило, в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце ещё не растопило лёд. Кроме того, за месяц базу "Барнео" посещают около 250 туристов из разных стран, которым предлагаются экстремальные программы.