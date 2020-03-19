Моряки-подводники отмечают сегодня профессиональный праздник

Каждый год 19 марта военнослужащие, ветераны и гражданский персонал подводных сил ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник — День моряка-подводника. В этот день в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки.

В музее Полярного особым интересом у посетителей пользуется экспозиция, посвященная истории одной из самых легендарных в мире — четвертой эскадры дизельных подводных лодок Северного флота.

Музейный зал был открыт к 120-летию города воинской славы, благодаря выделенному президентскому гранту и при поддержке Союза ветеранов 4-й эскадры подводных лодок СФ. Как уточняет ГТРК "Мурман", эскадра была создана накануне Карибского кризиса и четыре ее подлодки приняли в нем активное участие.