Дело о надгробиях с изображением Кеннеди и Монро возбудило Пермское УФАС

Дело о надгробиях с изображением Джона Кеннеди и Мэрилин Монро возбудило Пермское управление антимонопольной службы РФ. Об этом сообщает ГТРК "Пермь".

Напомним, УФАС обнаружило рекламные листовки, предлагающие установку памятных надгробий. На изображении четко можно было узнать американского президента и знаменитую актрису. По мнению антимонопольщиков, такое использование снимков умерших людей нарушает закон о рекламе. В нем есть пункт, запрещающий использовать фотографию умершего лица без получения согласия его родственников.

По словам руководителя фирмы, в рекламной листовке не было никакой подоплеки. Дизайнер, которому заказали макет, решил использовать фото Кеннеди без всякой задней мысли.

Дело будет рассматриваться в суде 31 марта. Скорее всего, предпринимателя ждет штраф.