19 марта 202010:50

Вести.net: Apple представила iPad Pro с двойной камерой и "лидаром"

Apple показала новый iPad Pro со сканером LiDAR, новой клавиатурой и поддержкой Trackpad. Устройство получило две камеры, 12 МП широкоугольный модуль и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с расширением 10 МП. Вторая камера позволяет захватить до двух раз больше пространства. Также у iPad Pro появился сенсор LiDAR, то ест лазерный радар, который больше нам известен по индустрии беспилотников. В планшете он отвечает за измерение расстояния до окружающих объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещении и на улице.

Вероятно, наличие LiDAR должно обеспечить больше возможностей для работы приложений с дополненной реальностью. Это довольно специфическая ниша, так что пока непонятно насколько она заинтересует обычного пользователя. Заявлено также, что планшет оснащен пятью микрофонами, которые обеспечивают практически студийное качество звука. Собственно сочетание профессиональных камер, звука и большого дисплея - это те самые новые возможности, которые, очевидно, должны апеллировать к создателям контента виртуальной и дополненной реальности и уже традиционной целевой аудиторией видеоблогеров и журналистов.

И наконец-то у iPad Pro появилась клавиатура Magic Keyboard со встроенным Trackpad. Ее довольно долго ждали пользователи и фанаты бренда. Клавиатура будет поддерживать жесты Multi∎Touch, подсветку клавиш и плавную регулировку угла наклона. При перемещении пальцев по Trackpad курсор будет подсвечивать элементы интерфейса. Но новатором здесь Apple вряд ли можно назвать - клавиатуры серии Surface от Microsoft получили приблизительно такие же функции, что и несколько лет назад. Apple еще ждали чего-то и в результате выпустили клавиатуру за 28 тысяч рублей, практически треть стоимости планшета.

Текст: Вести.Hi-tech

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