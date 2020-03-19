ФРС запустила программу по поддержке паевых инвестфондов денежного рынка

Федеральная резервная система расширила свою программу поддержания потока кредитов для домохозяйств и предприятий, приняв меры по поддержке функционирования паевых инвестиционных фондов денежного рынка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С помощью нового механизма (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, MMLF) будут предоставляться кредиты на срок до одного года финансовым учреждениям, которые закладывают в качестве обеспечения высококачественные активы, такие как казначейские облигации США, приобретенные у паевых инвестиционных фондов денежного рынка.

Кредиты будут предоставляться через Федеральный резервный банк (ФРБ) Бостона.

Американский центробанк фактически поощряет банки покупать активы у таких фондов, избавляя фонды от необходимости продавать активы с дисконтом, если они испытывают давление со стороны домохозяйств или компаний, желающих вывести деньги, отмечает Reuters.

Фонды денежного рынка являются распространенными инвестиционными инструментами для домохозяйств и предприятий. Однако они не застрахованы, как банковские депозиты, Федеральной корпорацией по страхованию вкладов.

Федрезерв исключит любые активы, приобретенные у паевых инвестиционных фондов денежного рынка, из нормативных требований к капиталу. Это даст банкам еще один стимул для приобретения активов фондов по мере необходимости.

В воскресенье ФРС экстренно снизила ставку по федеральным фондам до 0-0,25%. Регулятор также объявил о запуске программы покупки активов на 700 миллиардов долларов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии COVID-19.