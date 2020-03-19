В Чикаго отменили дорожные штрафы и эвакуацию автомобилей из-за COVID-19

Меры безопасности, которые принимаются в США в борьбе с коронавирусом, создают экономическую нагрузку на граждан. В связи с этим власти города Чикаго решили не штрафовать водителей за неправильную парковку и не собирать долги за "коммуналку".

Все действия надзорных и оперативных служб Чикаго будут сосредоточены на обеспечении общественного порядка, а не выписывании дорожных штрафов или выбивании долгов с населения по просроченным коммунальным платежам. Об этом заявила мэр города Лори Тайтфуд, передает издание Black Club Chicago.

По распоряжению градоначальницы в Чикаго до 30 апреля запрещается выписывать штрафы и производить эвакуацию тех автомобилей, чья парковка не оплачена или просрочена. Увозить будут лишь те транспортные средства, которые создают угрозу общественному порядку.

К тому же городские власти не только временно прекратят взыскивать долги по коммунальным услугам, но и не будут выставлять новые счета. При этом Лори Тайтфуд подчеркнула, что действие распоряжения при необходимости могут продлить на более долгий срок.

"Мы знаем, что работники сферы услуг уже испытывают на себе сильное экономическое давление. Мы ищем способы поддержать их и сохранить сбережения, которые у них есть, а не доводить до банкротства". В мэрии отмечают, что отмена штрафов и городских платежей позволит жителям Чикаго оплачивать продукты и необходимые лекарства.

Кстати, отменить платную парковку предлагали и в Москве. Это позволило бы не только разгрузить москвичей от лишних трат, но и временно простимулировать их к передвижению на личных автомобилях вместо общественного транспорта, где наблюдается повышенное скопление людей. Инициативу выдвинул вице-спикер Госдумы Петр Толстой, но отклика в столичной мэрии идея пока не нашла.