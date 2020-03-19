Перенос Евро-2020 снизит финансовые потери ведущих футбольных лиг

Решение Европейского футбольного союза о переносе чемпионата континента поможет ведущим лигам Старого Света справиться с громадными финансовыми потерями, которые могли бы постигнуть их в случае отмены матчей национальных первенств. Главные потери могли случиться на телевизионном рынке.

Эксперты оценили возможные потери футбольных лиг Англии, Германии, Испании, Италии и Франции в общую сумму от 4 до 5 млрд евро. При этом большую часть – примерно две трети от этой суммы, — могли бы составить убытки от упущенных доходов от телевизионных трансляций.

Общие потери английской премьер-лиги консалтинговая компания KPMG оценила в 1,25 млрд евро, из которых примерно 800 млн могли бы прийтись на телевизионные деньги, сообщает Yahoo Sport. Испанская Ла Лига могла потерять 600 млн евро из-за отмены трансляции, итальянская Серия А – 400-450 миллионов, немецкая Бундеслига — 400 млн евро, французская Лига 1 – 200-250 миллионов.

Теперь же УЕФА своим решением о переносе чемпионата Европы ровно на год помогает футбольным структурам ведущих стран сохранить, прежде всего, телевизионные доходы. В данный момент европейский Союз рассчитывает на завершение всех чемпионатов к 30 июня, но турниры в Италии и Испании, возможно, будут проводится и в июле.