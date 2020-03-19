Правительство и ЦБ будут снижать волатильность финансового рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Совместно с Банком России мы будем снижать волатильность финансового рынка", — отметил глава правительства.

Власти примут дополнительные меры "для нормализации ситуации ", — подчеркнул он.

Российские банки обладают достаточным запасом ликвидности для стабильной работы и выполнения обязательств, сообщили в ЦБ РФ.

Регулятор предоставляет ликвидность банкам, и помогает рынку сохранить стабильные ставки вблизи ключевой ставки Банка России.

ЦБ РФ контролирует ситуацию, и будет предоставлять или абсорбировать ликвидность с учетом потребностей рынка.