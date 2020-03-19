"ВКонтакте" поддержит пользователей музыкальной подпиской за 1 рубль

Получить полный доступ к музыкальному стриминговому сервису "ВКонтакте" за 1 рубль на 3 месяца смогут все желающие. Так социальная сеть решила "поддержать пользователей в период коронавируса" и заодно попробовать увеличить число платящих подписчиков.

Чтобы воспользоваться предложением, подписку нужно оформить по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. Аналогичная акция объявлена и в другой принадлежащей Mail.Ru Group соцсети - "Одноклассники". Однако здесь сэкономить деньги не удастся: при оформлении музыкальной подписки средства, уплаченные за нее, будут в течение 3 месяцев возвращаться кэшбеком в виртуальной валюте соцсети - ОКах. Потратить их можно на платные функции и виртуальные покупки в играх

В сообщении пресс-службы "ВКонтакте" говорится, что в ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, BOOM и OK. Музыкальный сервис позволяет прослушивать любые треки без рекламы, в том числе в фоновом режиме, а в приложении BOOM - скачивать их на смартфон для прослушивания оффлайн.

По данным Mail.ru Group, в настоящее время за использование единой музыкальной экосистемы компании платят более 3,1 млн человек. У главного отечественного конкурента - "Яндекс.Музыки" - по данным на декабрь 2019-го было 3 млн платящих подписчиков.