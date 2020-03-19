Правительство начинает полномасштабный оперативный мониторинг цен

Правительство с 20 марта начинает оперативный мониторинг цен в РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", — отметил глава правительства.

Власти берут под оперативный контроль все цены в магазинах и аптеках — на продукты питания, детские товары, лекарства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

Правительство обеспечило круглосуточный завоз продуктов и товаров в магазины. В России достаточно запасов продуктов и товаров, максимально упрощен импорт продовольствия и товаров первой необходимости.

С 20 марта на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, "для импортеров и крупных торговых сетей на ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины", — отметил Мишустин.