Челнинские альпинисты начали крушить фасад дома из-за долга по зарплате

В Набережных Челнах бригада промышленных альпинистов испортила обновленный ими же фасад жилого дома из-за долга по зарплате. Рабочие пригрозили окончательно "добить" здание, если не получат денег в ближайшее время.

"Сейчас денег не будет, все сломаем. Торец был сделан в полном объеме, расчета нет, денег нет, когда будет — не знает. Ничего конкретного не говорит", — заявил автор записи, призвавший не иметь дела с компанией "Рафстрой" и ее владельцем.

На кадрах видно, как альпинист сбивает утеплитель с дома 3а/40 в поселке ГЭС, на фасаде которого появились надписи "Не платят" и "Дети голодны".

Представитель управляющей компании "Жилкомсервис" заявила, что рабочие получили аванс, а полный расчет планируется после подписания всех актов. Теперь же делом строптивых альпинистов займутся сотрудники правоохранительных органов.