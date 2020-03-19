Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Власти усиливают поддержку бизнеса. Днем ранее правительство объявило о поддержки туристических компаний и авиаперевозчиков. Сегодня объявлено о поддержки малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.

"Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса", — заявил в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации", — отметил глава правительства.

Поэтому власти вводят "на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество".

Временно отменяются налоговые и таможенные проверки предприятий малого и среднего бизнеса.

Для них расширена программа льготного кредитования и возможность реструктуризации кредитных долгов, увеличены субсидии и увеличена капитализация региональных микрофинансовых организаций.

Днем ранее Мишустин дал поручения об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для "налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок", а также поручения "для введения моратория на подачу заявлений о банкротстве".

Правительство рекомендует до 1 мая не начинать процедуру банкротства компаний, пострадавших от коронавируса.

Мишустин поручил ФНС России обеспечить для таких компаний отсрочку уплаты налогов, страховых взносов до 1 мая 2020 года.