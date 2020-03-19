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19 марта 202012:36

Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов

Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов

Владимир Путин поддержал идею о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Предложение прозвучало во время встречи президента с губернатором города Михаилом Развожаевым.

"Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей", — пояснил губернатор, отметив, что люди попросили его обратиться с этим вопросом к главе государства.

"Хорошо", — ответил Владимир Путин, передает ТАСС.

На данный момент в городе проживают 1217 жителей осажденного Севастополя, все они получают поддержку из регионального бюджета.

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