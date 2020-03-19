Александр Беглов: прошу работодателей позаботиться о своих сотрудниках

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с официальным обращением к жителям города. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Накануне он подписал постановление об ужесточении мер по предотвращению распространения коронавируса.

В городе запрещено проводить любые массовые мероприятия — культурные, спортивные, образовательные. До 30 апреля закрыты будут театры, кино, музеи, зоопарк. Занятия в студиях и кружках разрешается проводить только в группах численностью меньше 50 человек. Школьники перешли на дистанционное обучение.

Александр Беглов обратился ко всем работодателям с просьбой о переводе сотрудников на удаленную работу. Если такой возможности нет — регулярно проводить дизенфекционные меры. Всем жителям старше 65 лет рекомендуется не бывать в общественных местах, ведь именно эта возрастная категория — в группе риска.

Отдельно губернатор обратился к тем, кто вернулся из-за рубежа. Людям необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить о себе. При необходимости — вызвать врача на дом.

Вся актуальная информация доступна на официальном портале правительства города. По последним данным, новых подтвержденных фактов заражения в Петербурге нет. В Боткинской больнице находятся семь пациентов с коронавирусом. 314 человек — под наблюдением врачей, 19 из них — дети.

У города есть все для того, чтобы оказать помощь всем своим жителям, заверил губернатор. Ни в коем случае не поддавайтесь панике, соблюдайте правила личной гигиены, будьте внимательны к своим родным и близким, сказал Александр Беглов.