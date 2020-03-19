Сенаторы США хотят усилить давление на Россию и Саудовскую Аравию на фоне рухнувшей нефти

Американские сенаторы хотят усилить давление на Саудовскую Аравию и Россию для остановки ценовой войны на рынке нефти на фоне падения котировок на сырье, передает Reuters.

Политики США уже провели ряд переговоров с представителем Вашингтона в Саудовской Аравии и отдельно призвали президента Дональда Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из этих двух стран.

Цены на нефть 18 марта упали до 18-летнего минимума, поскольку власти мировых стран активизировали введение ограничительных мер для сдерживания пандемии коронавируса, которая негативно сказывается на спросе на нефть.

Война за долю на рынке сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России и Саудовской Аравией, которая разразилась после неудачной попытки участников соглашения ОПЕК+ договориться о продлении сделки, уже привела к падению цен на нефть.

Кроме того, это привело к появлению обвинений со стороны некоторых законодателей США в том, что война между Россией и Саудовской Аравией в первую очередь направлена против производителей сланцевой нефти из США, которые имеют более высокие производственные затраты.

"К сожалению, эта тактика запугивания со стороны России стала нормой, но действия нашего близкого стратегического партнера, Саудовской Аравии, вызывают особую обеспокоенность", — сказал сенатор Кевин Крамер из богатого нефтью штата Северная Дакота в письме к своему коллеге-республиканцу Трампу.

Крамер, который участвовал в предвыборной президентской кампании Трампа в 2016 году, призвал президента в письме, с копией которого ознакомились в Reuters, ввести эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и "других стран ОПЕК, таких как Ирак".

Крамер и девять других сенаторов-республиканцев, включая Джона Хувена и Дана Салливана, провели телефонные переговоры с послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах принцессой Римой бинт Бандар бин Султан, надеясь убедить королевство прекратить наводнение мировых нефтяных рынков дешевой нефтью.

"Нам нужна стабильность на рынках нефти во время этих испытаний со вспышкой COVID-19, чтобы гарантировать, что мы не потеряем долгосрочные возможности в этой важнейшей отрасли", — сообщил один из сенаторов в своем заявлении.

Крамер и Салливан ранее написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, подписанное 13 сенаторами, в котором напомнили фактическому лидеру, что Соединенные Штаты были "сильным и надежным партнером на протяжении десятилетий", но повышение производительности ставит под сомнение роль королевства как сторонника стабильности на рынке нефти.

Трамп, который намерен участвовать в президентских выборах в США в ноябре, поначалу приветствовал низкие цены на топливо. "Это хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!" — писал Трамп в "Твиттере" на прошлой неделе.

Он долгое время был жестким сторонником политики энергетического доминирования, которая включала предложение экспортировать природный газ США в качестве альтернативы экспорта российского природного газа в Европу.

Администрация Трампа также недавно наложила санкции на российский газопровод Nord Stream 2 в Германию и на подразделение государственной нефтяной компании "Роснефть" за сбыт венесуэльской нефти.

В пятницу Трамп призвал министерство энергетики закупить 77 миллионов баррелей нефти для хранения в стратегическом нефтяном резерве, чтобы помочь поддержать отечественных производителей нефти.