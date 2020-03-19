В Крыму нет ни одного заразившегося коронавирусом

На Крымском полуострове нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом COVID-19. Об этом рассказали президенту Владимиру Путину глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Невзирая на отсутствие заразившихся, в Севастополе и в Крыму введены меры повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия, поскольку в Краснодарском крае есть зафиксированные случаи COVID-19, сообщает "Россия 24".

В Севастополе под медицинским наблюдением на дому в связи с подозрением на вирус находятся 77 человек. В городской инфекционной больнице размещены восемь пациентов.

Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму на медицинском амбулаторном контроле состоят 182 человека, а в стационарах 10.

По словам Владимира Путина, принятые меры предосторожности являются правильным решением, поскольку необходимо быть готовым к любому развитию событий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничительные меры против коронавируса в стране могут быть скорректированы. Это связано с учетом развития эпидемиологической ситуации в других государствах.

В настоящее время в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования COVID-19. Всего в мире заразились вирусом более 210 тысяч человек. Около 8,5 тысячи умерли.