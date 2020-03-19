В Нефтекамске компанию обманули на 100 тысяч рублей при покупке медицинских масок

Компания из Башкирии потеряла 100 тысяч рублей на покупке медицинских масок для сотрудников. После заказа и оплаты лжепоставщик перестал выходить на связь.

По предварительным данным, одно из предприятий Нефтекамска заказало для своих сотрудников в Интернете медицинские маски. Оплату произвели удаленно, но товар так и не получил. Все контакты оказались недоступны, сообщает ГТРК "Башкортостан". Теперь происшествием занялись сотрудники полиции.

Отметим, что из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом в Уфе начали дезинфицировать трамваи и троллейбусы, рассказал директор МУЭТ города Александр Ежков. Дезинфицирующую обработку проводят после влажной уборки. Весь процесс занимает 10-15 минут. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Такая обработка будет проводиться до тех пор, пока угроза заболевания не будет исключена.

Напомним, на сегодняшний день в Башкирии нет подтвержденных случаев заболевания. Накануне, 18 марта, в республике ввели режим повышенной готовности по коронавирусу, продлены школьные каникулы, отменены массовые мероприятия. В частности, в Уфе целый ряд запланированных концертов в марте и апреле, перенесен или отменен. А накануне в республике запретили проведение массовых мероприятий с участием более 250 человек.