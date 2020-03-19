В России официально зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

Мэр Москвы подтвердил информацию о первом случае смерти от коронавирусной инфекции. Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшей. Он отметил, что все контактировавшие с женщиной находятся под наблюдением медиков, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в столице скончалась 79-летняя женщина. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, пожилая женщина страдала множеством хронических заболеваний.

К 19 марта практически во всех российских регионах введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, режим повышенной готовности введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Правительство РФ признало, что на экономику страны ситуация с коронавирусом оказывает серьезное влияние. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что накопленные ресурсы дают властям РФ возможность реагировать оперативно.

В штабе уточнили, что женщина скончалась в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Она страдала от сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, моче-каменной болезни, церебровасулярной болезни, недавно перенесла стентирование коронарных артерий.