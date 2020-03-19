Всех приезжающих в Россию из-за границы обязали проходить 14-дневный карантин

Всем людям, который въезжают на территорию России, следует немедленно сообщить на горячую линию о месте, откуда они прибыли, сколько времени там провели. Кроме того, они должны быть изолированы на 14 суток. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.