Иностранцы увеличили вложения в гособлигации России на фоне пандемии

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу "Московская Биржа", начал публикацию данных о доле инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ).

Как свидетельствуют опубликованные данные, пандемия и паника на мировых рынках не привела к оттоку капитала из российского рынка госдолга, а наоборот — увеличила приток инвестиций из-за границы.

Доля иностранных инвесторов на рынке российского долга выросла к 17 марта на 1 п.п. до 32,3%. Это одна из максимальных отметок за последние годы.

С начала 2019 года доля участия нерезидентов в сегменте ОФЗ существенно выросла. Если на 1 января она составляла 24,4%, а абсолютный объем вложений находился на уровне 1,79 триллиона руб., то по итогам 2019 года доля иностранцев в ОФЗ достигла 31,2%, или около 3 триллионов руб.

В 2019 году вложения нерезидентов в ОФЗ достигли рекордных значений благодаря улучшению внешнего фона и внутренних денежно-кредитных условий, отмечает Евгений Кошелев, главный аналитик Росбанка. Доля нерезидентов на рынке госдолга России в прошлом году не раз обновляла рекорды. Рекордного значения — 34,5% — показатель достиг к 1 апреля 2018 г.