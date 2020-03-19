МОК продлит отбор на Олимпийские игры-2020 до конца июня

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что Международный олимпийский комитет готов продлить отбор на Олимпиаду в Токио по всем видам спорта из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Сроки продления – до конца июня 2020 года.

"Нам сообщили, что Международный олимпийский комитет дал добро федерациям различных видов спорта продлить отбор на Олимпиаду до конца июня. При условии, конечно, если Игры вообще состоятся", – цитирует Агапитова РИА Новости.

Кроме того, он выступил против решения исполкома Международной федерации тяжелой атлетики остановить отбор на Олимпийские игры в Токио 31 марта. "В этой ситуации страдает атлет. Нарушается сама система подготовки к Играм", – добавил спортивный чиновник.

Напомним, что пока организаторы летней Олимпиады в Японии, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, не планируют ее отмены или переноса.