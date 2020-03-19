Предпринимателей исключили из статьи УК об организации преступного сообщества

Из статьи Уголовного кодекса России в части ответственности за организацию преступного сообщества и занятие высшего положения в преступной иерархии исключены нормы, которые могут затронуть предпринимателей. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном, третьем чтении.

В статью 210 Уголовного кодекса будет внесено уточнение, согласно которому под ее действие не попадают учредители, руководители, участники, члены органов управления, а также работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры. Исключение составят случаи, в которых организации были заведомо созданы с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений, отметил глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования, сообщает "Интерфакс".