Билл Гейтс рассказал, сколько нужно времени, чтобы победить коронавирус

Сооснователь и экс-глава Microsoft Билл Гейтс призвал людей сохранять спокойствие перед лицом пандемии коронавируса. Недавно миллиардер опубликовал в Twitter фотографию с подписью: «Я работаю из дома», после чего ответил на вопросы пользователей Reddit о социальном дистанцировании, создании вакцины и экономических последствиях коронавируса.

Гейтса спросили, как долго продлится пандемия. Гейтс полагает, что для эффективной борьбы с Covid-19 в США нужны карантин на срок до 10 недель и тестирование. Билл Гейтс заявил, что в этом случае будет наблюдаться очень мало случаев заболевания и для США появится возможность вновь открыться миру.

Гейтс уже многие годы занимается проблемами здоровья в рамках своей работы в некоммерческом Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Недавно Гейтс объявил, что покидает советы директоров корпорации Microsoft, которую он основал в 1975 году, и Berkshire Hathaway. Он сказал, что хочет больше сосредоточиться на филантропии.

В конце января фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что пожертвует $10 млн на борьбу с коронавирусом, а спустя несколько дней увеличил эту сумму до $100 млн. В заявлении фонда говорилось, что до $20 млн пойдут на выявление, изоляцию и уход за заболевшими, еще $20 млн направят органам здравоохранения стран Азии и Африки на развитие центров неотложной помощи и принятие мер надзора за заболеваниями. Оставшиеся $60 млн потратят на создание вакцины.

Сооснователь Microsoft сказал, что при правильных действиях, включая тестирование и социальное дистанцирование в течение 2-3 месяцев, развитые страны должны избежать высокого уровня инфекции. Гейтс считает, что экономический ущерб будет больше в развивающихся странах, где где вместимость больниц значительно ниже, а проводить социальное дистанцирование так же эффективно как в развитых странах, невозможно. В ответ на вопрос о том, что американцы могут сделать, чтобы помочь другим людям в стране, Билл Гейтс призвал лишь сохранять спокойствие, несмотря на обстоятельства.

В прошлом году во время аналогичной сессии вопросов и ответов в Reddit, Гейтса попросили назвать главную угрозу человечества. Он указал на крупные маловероятные инциденты, в том числе на пандемию. Гейтс вспомнил об эпидемии испанского гриппа, которая, вероятней всего, была самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших.

Гейтс отметил, что способность людей перемещаться по всему миру в современных условиях способствует более быстрому распространению инфекций, чем это наблюдалось в прошлом веке.

"Мы должны иметь возможность очень быстро расширить масштабы диагностики, лекарств и вакцин", — считает Гейтс. "Существуют технологии, которые позволят сделать это хорошо, если будут сделаны правильные инвестиции. Страны могут работать вместе. Мы создали CEPI = Коалицию за инновации в области готовности к эпидемиям, которая провела определенную работу в области вакцин, но которая должна быть профинансирована на более высоком уровне, чтобы иметь резервные производственные мощности для всего мира".

Фонд Билла и Мелинды Гейтс оплатил приобретение 15 000 лекарственных молекул для тестирования в качестве потенциального лекарства от коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на бельгийское издание De Standaard.

Молекулы, которые представляют собой активные ингредиенты современных противовирусных препаратов, были приобретены у научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии. Эксперты надеются выявить ингредиенты, которые смогут подавлять активность нового вируса.