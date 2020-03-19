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19 марта 202013:22

Госдума приняла закон о защите и поощрении инвестиций

Госдума приняла закон о порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Государство гарантирует неизменность налоговых и прочих условий работы, если предприниматель или компания обязуются вложить в проекты от 250 млн руб. до 10 млрд руб. и более.

Что касается инвестиций в размере 250-500 млн руб., то речь идет о проектах в области здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.

Для проектов в области цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства предусмотрены инвестиции в размере не менее 500 млн руб.

В проекты в обрабатывающих отраслях требуется вложить не менее 1,5 млрд руб., в проекты в иных отраслях экономики — не менее 5 млрд руб.

Закон вводит для СЗПК оговорку: акты о предоставлении господдержки, а также решения в области земельных отношений (например, определение размера арендной платы за госземлю), а также в области градостроительной деятельности остаются в силе.

Для крупных проектов с вложениями от 10 млрд руб. предусмотрено сохранение размера вывозных таможенных пошлин, запрета на увеличение ставок платы за вредное воздействие на окружающую среду, размера платы за пользование водными объектами, размера утилизационного и экологического сбора. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов также не изменятся.

Предприниматели или компании получат неизменяемые на срок до трех лет условия по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам.

При инвестициях от 10 млрд руб. участники проекта получат гарантии постоянного размера неналоговых платежей на срок до трех лет.

Инвесторы в рамках СЗПК получат возможность возмещения понесенных ими расходов на транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную и цифровую инфраструктуру за счет вновь начисленных налогов.

К новым инвестпроектам относят те проекты, решение о финансировании которых принято не ранее 7 мая 2018 г. и не позднее 31 декабря 2021 г.

Закон уточняет перечень отраслей, в которых предусмотрены льготы в рамках СЗПК. Из зоны действия СЗПК исключены игорный бизнес, производство табачных изделий и алкоголя, жидкого топлива, добыча нефти и газа, в том числе попутного нефтяного газа, оптовая и розничная торговля, деятельность финансовых организаций, строительство административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.

Закон предусматривает исключения. В частности, СЗПК могут заключать для проектов в области СПГ и производства жидкого топлива, полученного из угля или на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому правительством.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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