Тема:

Коронавирус

19 марта 202014:03

В НИИ гриппа им. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса из России

Петр Ковалев/ТАСС

Российские ученые смогли секвенировать (расшифровать) полный геном коронавируса из России. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что это удалось специалистам ФГБУ "НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева". Полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19.

По словам исполняющего обязанности директора медицинского учреждения, доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 является исключительно важным для понимания эволюции коронавируса, а также динамики его распространения. COVID-19 — новый для России, потому критически важно иметь возможность определить путь его распространения, попадания на территорию страны, изменения. Информация, полученная специалистами, поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения болезни.

На сайте Минздрава отмечается, что генетические данные переданы в международную базу данных EpiCoV GISAID, которая используется Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга эволюции коронавируса SARS-Cov-2.

Геном COVID-19 впервые полностью был расшифрован службами здравоохранения Китая, его сделали публично доступным. К 26 января количество геномов выросло до 28.

Заболевание COVID-19 вызывается ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2 — его обнаружили в образцах жидкости, которую взяли из легких пациентов с пневмонией в китайском Ухане.

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