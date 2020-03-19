У главного европереговорщика по Brexit нашли коронавирус

Главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье заявил, что у него обнаружен коронавирус COVID-19. Политик утверждает, что сохраняет позитивный настрой, пишет агентство ТАСС.

По последним данным, в мире выявлено 220 тысяч зараженных COVID-19. Свыше 84 тысяч инфицированных выздоровели, почти 9 тысяч погибли.