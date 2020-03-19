Формула-1. Власти Монако и организаторы не хотят отменять Гран-при

Власти Княжества Монако разрешили организаторам местного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" продолжать подготовку трассы к гонке, которая традиционно проходит по улицам Монте-Карло. В то же время в стране действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Однако, организаторы чемпионата "Королевских гонок" и Международная федерация автоспорта до сих пор не сделали никакого официального заявления относительно того, состоится ли Гран-при Монако в ранее запланированные сроки – с 21 по 24 мая.

"Работа должна продолжаться, поскольку на данный момент решения об отмене или переносе Гран-при Монако принято не было, — цитирует портал Motorsport заявление властей княжества. – Вероятность, что гонка по улицам Монте-Карло пройдет в нормальных условиях, по-прежнему существует".

В то же время в Монако 14 марта издан указ о временном закрытии публичных мест – кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и кинотеатров. Также были закрыты школы. Предположительно организаторы будут испытывать достаточные сложности с приемом на работу сотрудников на трассе, поскольку почти все они обычно приезжают на Гран-при из Франции и Италии.