Российские знаменитости присоединились к движению #МойДоДырЧеллендж

На фоне пандемии коронавируса врачи призывают людей, прежде всего, к гигиене. В частности, они напоминают о необходимости как можно чаще и тщательнее мыть руки.

На днях австралийский актер, певец и продюсер, наиболее известный по роли супергероя-мутанта Росомахи из "Людей Икс" Хью Джекман опубликовал в своем "Инстаграме" видео с мытьем рук и призывом к другим людям помнить о гигиене.

Так с его подачи по Сети с хэштегом #washyourhands покатилась акция, к которой присоединились и российские знаменитости.

Видео, как они моют руки, выложили в сеть с хэштегом #МойДоДырЧеллендж Павел Деревянко с дочкой, Лера Кудрявцева, Федор Добронравов, Анита Цой, Михаил Шуфутинский и некоторые другие актеры и певцы.

Ранее появилось видео, как к этому интернет-движению присоединился в том числе и киевский градоначальник Виталий Кличко. Он помыл руки в боксерских перчатках.