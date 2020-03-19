Премьер-министр Италии намерен продлить ограничения из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Италии для сдерживания распространения коронавируса, должны быть продлены, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте газете Corriere della Sera.

Италия стала второй наиболее пострадавшей от COVID-19 страной мира после Китая. С 10 марта в стране действуют жесткие меры по борьбе с распространением вируса.

Передвижения по стране разрешаются только по работе, для лечения или в чрезвычайных ситуациях. Это ограничение действует до 3 апреля.

Большинство магазинов, кроме тех, что продают продукты питания, и аптек, должны быть закрыты до 25 марта.

Однако оба срока могут быть перенесены, поскольку Италия продолжает бороться со вспышкой вируса, заявил Конте.

"Мы избежали краха системы, — сказал премьер. — Ограничительные меры работают".

По данным на четверг, в Италии были инфицированы коронавирусом более 35,7 тысячи человек, почти 3 тысячи человек скончались.