Индекс делового климата в Германии упал максимально с 1991 года

Настроения в деловом сообществе Германии значительно ухудшились в марте на фоне опасений по поводу коронавируса, согласно опубликованному опросу, передает ShareCast.

Предварительный индекс делового климата Ifo в Германии упал до 87,7 пункта с 96 пунктов в феврале, отметив самое большое снижение с 1991 года и опустившись до самого низкого уровня с августа 2009 года.

Между тем, индекс текущей оценки экономики ФРГ упал до 93,8 пункта с 99 пунктов, а индекс измерения ожиданий на следующие шесть месяцев снизился до 82 пунктов в марте с 93,2 пункта месяцем ранее.

"Ожидания компаний, в частности, помрачнели как никогда, — сообщил президент Института Ifo Клеменс Фуест. — Оценки текущей ситуации также значительно ухудшились. Экономика Германии ускоряется на пути к рецессии".

Клаус Вистесен, главный экономист еврозоны в Pantheon Macroeconomics, сказал: "Мы играем в догонялки этим утром. Мы признаем, что мы полностью упустили тот факт, что Ifo сейчас выпускает предварительный отчет, и важно то, что он опубликован до выхода данных по PMI".

"В любом случае, цифры мрачны, что согласуется с тем фактом, что вспышка коронавируса поразила экономику еврозоны в конце первого квартала. Обратите внимание, что слабость этих данных в основном отражает спад в Китае и, возможно, самые ранние признаки влияния коронавируса, который начал распространяться в Европе. Основной удар, отражающий блокировки и сбои в отечественной экономике, проявится в данных за второй квартал. В целом, эти данные поразительно плохи сами по себе, но никого не удивят, учитывая ужасные цифры из Китая в первом квартале. Вероятно, они будут еще хуже", — отметил Вистесен.

В Oxford Economics сообщили, что индекс Ifo важен в качестве первых данных о настроениях, доступных за этот месяц.

Эксперты отметили, что огромный удар, отраженный в данных, свидетельствует о том, что полное влияние вспышки коронавируса в настоящее время сказывается на доверии фирм.

"Несмотря на то, что сегодняшние предварительные данные отражают только 90% от обычного количества ответов на опрос, и хотя для того, чтобы полностью оценить влияние вспышки вируса на показатели реальной активности, потребуются недели, очевидно, что совокупное предложение, спрос и финансовый шок сильно повлиял на немецкие компании", — заявили исследователи Oxford Economics.

"Общая картина для Германии, которая будет отражена в нашем новом прогнозе, опубликованном позднее на этой неделе, в настоящее время показывает, что экономика страдает от глубокой рецессии в первой половине года. К сожалению, эта картина будет общей для всех других стран еврозоны, а экономика еврозоны сократится примерно на 2% в этом году", — говорится в материалах компании.