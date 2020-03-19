Мантуров: дефицита продуктов нет, ажиотажный спрос снизится в ближайшие дни

Ажиотажный спрос на продукты снизится в ближайшие дни, поскольку никакого дефицита продовольствия в России нет, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни", — отметил Мантуров, сообщает "Интерфакс". Россияне видят, что дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет, подчеркнул министр.

Общество получило вызов на прошедших выходных. В течение прошедших трех суток "шла скупка бакалейной продукции, консервов мясных, рыбных", пояснил Мантуров и добавил, что по запасам продуктов "мы не ощущаем никаких проблем".

Власти регионов сняли ограничения на въезд грузового транспорта для обеспечения поставок продовольствия и товаров первой необходимости. "Мы исходим из того, что именно этот ритмичный режим работы обеспечит бесперебойную поставку продукции", — заявил Мантуров.

Между тем растет спрос на свежую продукцию, россияне уже запаслись продуктами длительного срока хранения. Население переключается на свежеохлажденное мясо и рыбу. Торговые сети и магазины постоянно выставляют в торговых залах информационные щиты, которые показывают, через какое время подвезут продукцию для того, чтобы не создавать ажиотажа, заявил Мантуров.

Розничные сети несут огромные издержки, в том числе в связи с увеличением количества сотрудников, чтобы обеспечить ажиотажный спрос и меры безопасности. "Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают... Предприятия торговли несут сегодня огромные издержки", — пояснил Мантуров.

Торговые сети несут расходы, нанимая дополнительный персонал для работы в логистических центрах, торговых залах, а также для обработки помещений.

Государство пошло навстречу предприятиям торговли, обеспечивая им доступ к льготному финансированию и упрощая логистику, заявил Мантуров и поблагодарил торговые сети за бесперебойную работу в трудных условиях.