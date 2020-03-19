Новосибирский научный центр показал лицо коронавируса

Новосибирские ученые показали лицо коронавируса. Изображения микроскопа представил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

На фотографии изображен вирус, выявленный в одной из многочисленных проб, сообщают "Вести Новосибирск". Пробы поступают в ГНЦ в больших количествах ежедневно. Сотрудники "Вектора" на протяжении многих недель проводят лабораторные исследования в круглосуточном режиме.

Напомним, ученые Центра разработали и внедрили тест для определение наличия вируса в биологических образцах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Новые тест-системы получили официальную регистрацию 11 февраля и находятся в региональных управлениях Роспотребнадзора. В конце февраля лаборатория для диагностики коронавируса открылась в Петербурге. Базой для него стал Центр гигиены и эпидемиологии в Кировском районе.