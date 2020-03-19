Дельфийские игры в Омске перенесены на ноябрь

Культурный проект "Дельфийский Омск – 2020" перенесен на 6–11 ноября 2020 года. Такое решение было принято губернатором Омской области А.Л.Бурковым и директором Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявиным.

Изначально Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ "Мы помним…" планировалось провести в Омской области с 24 по 29 апреля. Однако с учетом текущей ситуации с коронавирусом их было решено перенести.

Рассматривались альтернативные варианты проведения мероприятия, в том числе через интернет или без зрителей. Но Игры за закрытыми дверями – это формат, идущий вразрез с философией Дельфийских игр, которая направлена на объединение людей на празднике культуры и искусства.