Deutsche Bank ожидает сокращения экономики Германии на 4%-5% в 2020 году

Deutsche Bank ухудшил прогноз экономики Германии в связи со вспышкой коронавируса, заявив, что крупнейшая экономика еврозоны сократится на 4-5% в 2020 году, тогда как промышленное производство может сократиться на 10%, передает Reuters.

"В течение нескольких дней меры по блокировке и (временное) закрытие заводов достигли уровня, который предполагает гораздо большее сокращение в первой половине года, чем предполагалось ранее", — сказал главный экономист Deutsche Bank Стефан Шнайдер, добавив, что ранее он ожидал, что экономика Германии сократится на 1-2% в нынешнем году.

Эта новая оценка "несмотря на восстановление во втором полугодии, поскольку, в отличие от 2009 года, сектор услуг также пострадает", добавил он в записке.

Deutsche Bank также обновил свои прогнозы для других крупных экономик мира. В банке спрогнозировали, что экономика США сократится на 0,8% в этом году, в то время как Япония испытает падение на 1,7%.

Прогноз Deutsche Bank по росту мировой экономики в настоящее время составляет 2%.